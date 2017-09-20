8 yaşındaki Ece Naz, kazada hayatını kaybetti!

Denizli'nin Buldan İlçesi'nde, kavşakta TIR'la çarpışan otomobildeki 8 yaşındaki Ece Naz Avcı yaşamını yitirdi, annesi Meryem Avcı yaralandı

Kaza dün saat 21.00 sıralarında Sarayköy-Alaşehir karayolunun Buldan çıkışında Meyale Mevkisi'nde meydana geldi. Buldan'dan kızı Ece Naz Avcı ile kırsal Kırandamı Mahallesi'ne giden Meryem Avcı'nın kullandığı 20 RC 203 plakalı otomobil, Alaşehir'den Sarayköy yönüne giden Onur Dinç yönetimindeki 35 DPJ 07 plakalı TIR ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkıp, takla attı. Ters dönerek durabilen otomobilin LPG tankı yerinden çıktı ve yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce güvenlik önlemi aldı, ardından yola savrulan LPG tankının patlamaması için soğutma çalışması yapıldı.



Otomobilde bulunan ve kazada yaralanan Ece Naz Avcı ile annesi Meryem Avcı, 112 Acil ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Ece Naz Avcı, ameliyata alındı, ancak sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Meryem Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Onur Dinç'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.