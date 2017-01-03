81 yaşındaki çiftin ne elektriği var ne de suyu!

Kütahya'da bulunan Günlüce Köyü'nde oturan yaşlı çiftin evlerinde ne elektrik var ne de su

81 yaşındaki Hüseyin Kundak ve aynı yaştaki eşi Emine Kundak, Kütahya'nın Emet İlçesi'ne bağlı Günlücü Köyünde yaşıyor. Tek katlı kerpiç bir evde hayatlarını sürdüren çiftin evinde ne elektrik var ne de su. 3 kız, 2 erkek çocuklarının evlendikten sonra yanlarından ayrıldığını belirten Emine Kundak, köyden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olan evde yaşadıklarını söyledi.



Kendilerinin elektrikten çok suya ihtiyaç duyduklarını belirten Kundak, 200 kadar su bidonları olduğunu ve bunları doldurup depolayarak kullandıklarını anlattı. 15 yaşında evlendiğini anlatan Kundak, oturdukları köyde elektrik olmadığını sonra da bulundukları yere taşındıklarını ancak burada da elektrik olmadığını söyledi. Yaklaşık bir kilometre uzaklıkta elektrik olduğunu belirten Kundak, kendilerinin hiç elektiriği görmediğini, zaten elektrik olursa da yangın çıkartacağını söyledi. Daha önce akşamları gaz lambası kullandıklarını açıklayan Kundak, şimdi ise lüks adı verilen tüp ile aydınlandıklarını belirtti.



Hüseyin Kundak ise tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını söyledi. Hem elektriklerinin hem de sularının olmadığını belirten Kundak, çocuklarının yanlarına gelirken kendilerine bidonlarla su getirdiğini söyledi. Elektrik için çocuklarının gerekli başvuruyu yaptığını belirten Kundak, ancak asıl ihtiyaçlarının su olduğunu belirtti.





