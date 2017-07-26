85 yaşında katil oldu!

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, aralarında husumet bulunan 74 yaşındaki Ali Aslan'ı çıkan tartışmanın ardından oturduğu kahvede av tüfeğiyle başından vurarak öldüren 85 yaşındaki İsmail Balcıoğlu jandarmaya teslim oldu

Bağarası Mahallesi'nde yaşayan İsmail Balcıoğlu, bugün saat 10.00 sıralarında, aralarında husumet bulunan kendisi gibi çiftçi olan Ali Aslan ile Bağarası Aile Sağlığı Merkezi önünde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesini araya giren köylüler önledi. Tartışma sonrası Aslan, Aile Sağlığı Merkezi yanındaki kahveye gidip otururken, İsmail Balcıoğlu ise evine gitti. Av tüfeğini alarak dönen Balcıoğlu, iddiaya göre kahvede oturan Aslan'a ateş etti. Başından vurulan Aslan kanlar içinde yere yığılırken, diğer masalarda oturanlar panikle kaçıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Aslan, yolda yaşamını yitirdi.



İsmail Balcıoğlu jandarmaya teslim oldu, soruşturma sürüyor.