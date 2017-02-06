9 yıl sonra ailesiyle karşılaştı, bu tepkiyi verdi

Muğla-Denizli karayolunda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, bir kişinin yaya olarak Denizli'ye doğru yürüdüğüne dair bir ihbar aldı. İhbar doğrultusunda şahısa ulaşan ekipler, davranışından şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yaptılar. 43 yaşındaki Edip Kalem'i inceleyen ekipler bir suçtan aranmadığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, nüfusuna kayıtlı olduğu köyün muhtarından Kalem'in annesi olduğu belirlenen Sevim Kalem'in telefon numarasını aldı.Kaynak: DHA
Anne Kalem, kendilerine telefonla ulaşan jandarma ekiplerine, oğlunun 2008 yılında askerlik görevi için Türkiye'ye gittiğini ve o günden bu yana da kendisinden haber alamadıklarını söyledi. Oğullarının bulunduğunu öğrenen aile ilk uçakla Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Çifti, Bodrum'daki Milas Havalimanı'ndan jandarma ekipleri karşıladı.
Daha sonra ekipler, aileyi kayıp oğullarıyla karşı karşıya getirdi. Oğullarını görünce büyük bir mutluluk yaşayan aile duygu dolu anlar yaşadı. Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Edip Kalem ise ailesini tanıyamadı. Kendisine sarılan ailesi karşısında şaşkına dönen Kalem, "Hanımefendi ile beyefendiye sağlık ve mutluluk diliyorum. Ancak kendilerini tanımıyorum. Herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmayı düşünmüyorum. Kendim burada yaşamak istiyorum. Hanımefendi ile beyefendinin katkısı olursa olumlu çerçevede kendileriyle yaşamayı düşünürüm" şeklinde konuştu.
Konuyla ilgili açıklama yapan anne Sevgi kalem ise, oğlunun askerlikten sonra Ankara'ya çalışmak için gittiğini daha sonra da kendisinden hiç haber alamadıklarını söyledi. Oğullarını aramak için her fırsatta Türkiye'ye geldiklerini söyleyen anne, ancak çabalarının hep sonuçsuz kaldığını anlattı.
Ailesi ile kavuşmasını ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Edip Kalem'e 'Ağır derecede şizofreni' teşhisi konulup, tedavisine başlandı.
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