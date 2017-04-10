Acil servis önündeki düğün tepki topladı

Marmaris 'teki özel bir hastanenin acil servisi önünde bulunan sokakta düzenlenen sünnet düğün ünden yükselen müzik sesi, hasta yakınlarının tepkisini çekti. Şikayet üzerine 2 kez sevk edilen polis, müziğin sesini her defasında kıstırdı.

Hatipirimi Mahallesi 169'uncu Sokak'ta oturan bir aile, oğlu için yemekli ve orkestralı sünnet düğünü düzenledi. Aile ilk olarak evlerinin bulunduğu sokaktaki Özel Ahu Hastanesi Acil Servisi kapısının önündeki otoparkta dün saat 16.00'da, orkestra eşliğinde düğüne başladı. Yüksek seste müzik çalınması üzerine hastalar ve yakınları durumu polise bildirdi. Düğün yerine gelen polis, müziği sonlandırdı. Sünnet düğünü müziksiz olarak devam etti.Saat 20.30'da hastanenin 35 metre ilerisindeki sokağa sandalyeler konularak aynı sünnet töreni için müzik eşliğinde kına töreni düzenlendi. Saat 22.00'de düğüne gelen davetliler, alkolün etkisiyle bağırarak gürültü yapmaya başladı. Müzik sesinin artması ve yükselen sesler üzerine hastanede bulunanlar polisi aradı. Sokağa gelen polis ekipleri, düğün sahibini çağırarak müziğin kısılmasını istedi. Uyarı üzerine düğün sahibi, ikinci kez müziği sonlandırdı.Adını vermek istemeyen bir hasta yakını, "Allah mutlu etsin ama herkesin bir acısı var. Gündüz de uyardık, dinlemediler. Sesi yüksek olmasa kimse rahatsız olmayacak. Acilin önünde düğün yapıldığı nerede görülmüş" dedi.Ailenin geçen hafta içinde Marmaris Kaymakamlığı'na dilekçe vererek sünnet düğünü yapmak için izin aldıkları belirtildi. Kimsenin şikayetçi olmaması üzerine davetliler sessizce dağıldı.