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    • Acıpayam'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    Denizli'nin Acıpayam İlçesi'nde, TIR'ın kavşakta sol yanından çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    11 Ekim 2016 Salı 13:50
    Acıpayam'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Antalya yönüne giden 41 yaşındaki Hüseyin Akyay yönetimindeki 20 AKA 92 plakalı TIR, kavşaktan ilçe merkezine dönmek isteyen 60 yaşındaki Hüseyin At yönetimindeki 20 KU 660 plakalı otomobile sol yanından çarptı. Kazada sürücü Hüseyin At ile 28 yaşındaki Ayşe At ve 12 yaşındaki Rabia Ebecim yaralandı. Yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı otomobil sürücüsü Hüseyin At, hastanede yapılan müdahaleye rağmen öldü. Diğer yaralılar 58 yaşındaki Ayşe At ile 12 yaşındaki Rabia Ebecim ise ilk müdahale ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. TIR şoförü Akyay'ı gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Denizli, Denizli Kaza, Trafik Kazası

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