Açlıktan ölmek üzereyken bulundu. İlk yemeğini ağlaya ağlaya yedi

Bodrum'da bir köpek, ağaca bağlı halde ölmek üzereyken bulundu

Alınan bilgiye göre 33 yaşındaki müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu, 22 Ocak'ta köpeği ile birlikte Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında yürüyüşe çıktı. Dere kenarında yürüyüş yapan Kurtoğlu'nun köpeği aldığı bir koku üzerine tepki verdi. Tepki üzerine dere yatağına bakan öğretmen, burada ağaca zincirlenerek bağlanmış olan köpeği fark etti.



Açlıktan ölmek üzere olan ve sürekli aynı yere yatmaktan vücudunda yaralar bulunan köpeği zincirini çözerek kurtaran Kurtoğlu, zavallı köpeği hemen veterinere götürdü. Köpek burada veterinerler tarafından hemen tedaviye alındı.



Köpeğin kendilerine geldiğinde çok kötü bir durumda olduğunu söyleyen Veteriner Zeynep Yücel, köpeğe açık yara tedavisi uyguladıklarını anlattı. Köpeğin büyük bir tramva yaşadığını da belirten Yücel, köpeğin çok zeki bir hayvan olduğunu ve kendisini iki ay boyunca tedavi edeceklerini anlattı. Daha sonra ise bu köpeği sahiplendireceklerini belirten Yücel, köpeğin Macar Vizsla cinsi olduğunu, beş yaşında ve erkek olduğunu belirterek bu tür hayvanların sahipsiz yapamayacağını söyledi. Yücel, köpeğe neden böyle yapıldığını ise anlayamadıklarını anlattı.



Köpeği bularak veterinere götüren Kurtoğlu da köpeğin o duruma gelen kadar kimsenin nasıl görmediğini sorguladı. Köpeğin ilk bulunduğunda verilen mamayı yerken ağladığını belirten Kurtoğlu, tedavisinin ardından köpeği sahiplenen biri olmazsa kendisinin bakımını üstleneceğini belirtti.