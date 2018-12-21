ADD Başkanı Batum, Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve anayasa profesörü Süheyl Batum, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

ADD Başkanı Batum, Çerçioğlu'nu ziyaret etti
21 Aralık 2018 Cuma 16:48

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı ve anayasa profesörü Süheyl Batum, ADD Genel Merkezi Genel Yönetim Kurulu üyesi Günver Güneş, ADD Aydın ilçe şube başkanları ve üyeleriyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmede Batum ve beraberindeki heyet Başkan Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Batum ayrıca Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarından dolayı bir plaket ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin bağımsızlığını nasıl kazandığını, ulusal ve çağdaş Türkiye'nin nasıl kurulduğunu anlattığı 'Nutuk' kitabını armağan etti.

Nazik ziyretlerinden dolayı ADD Genel Başkanı Süheyl Batum ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Çerçioğlu, heyete çalışmalarında başarılar diledi.

Etiketler; #özlem çerçioğlu #aydın #süheyl batum #add #Atatürkçü Düşünce Derneği
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