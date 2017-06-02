Adliyede dehşet anları: 3 kişi öldü

Denizli Adliyesi önünde, boşanma davası çıkışı silahla dehşet saçan 59 yaşındaki K.S. eşine ve yakınlarına kurşun yağdırdı. Yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında otomobilinden aldığı tabancayı peş peşe ateşleyen K.S.'nin kurşunlarına hedef olan baldızı 50 yaşındaki Fadime Boz ve bacanağı 53 yaşındaki Ali Avcu ile eşi Şengül S. öldü. K.S., daha sonra başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. Ancak mermi kalmayan tabanca ateş almayınca, polis K.S.'yi yakaladı

Denizli'de bir süredir ayrı yaşayan K.S. ve eşi Şengül S., bugün saat 11.30 sıralarında Denizli 4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen, her ikisinin de ilk eşlerinden olan ve birbirleriyle evli çocuklarının boşanma davasının duruşmasına katılıp, tanıklık yaptı. K.S.'nin oğlu Mustafa S. ile Şengül S.'nin kızı Gülhizar S.'nin boşanma davasının ertelenmesinin ardından taraflar salondan çıktı. Bu sırada K.S., otomobilinden alıp geldiği tabanca ile adliye önünde eşi Şengül S. ile yanında bulunan baldızı Fadime Boz ve diğer baldızının eşi Ali Avcu'ya kurşun yağdırdı. Büyük panik yaşanırken, K.S. aynı tabancayı bu kez kendi başına dayayıp tetiğe bastı. Ancak, mermi kalmadığı için tabanca ateş almadı. Bu sırada gelen polisler, üzerine atladıkları K.S.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.



ADLİYE BİNASINA SOKULDU

CEZAEVİNDE HIRİSTİYAN OLMUŞ

K.S., hemen adliye binasına sokulup, binaya giriş çıkış bir süreliğine kapatılırken, bir yandan da olay yerine ambulans istendi. Yerde kanlar içinde yatan yaralılardan Şengül S., Denizli Devlet Hastanesi'ne, Ali Avcu ise Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Fadime Boz'u ise sağlık ekipleri, hayata döndürebilmek için çaba gösterdiyse de sonuç alamadı. Başı ve göğsüne 6 kurşun isabet ettiği belirlenen Ali Avcu ile Şengül S. de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölenlerin cesetleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.K.S., 1988 yılında Dokuzkavaklar Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülen Hüseyin Mintaş cinayetinin katil zanlısı olarak tutuklanmış, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Davada Hüseyin Mintaş'ı öldürmediğini, bir gün şaka yaptığı ilk eşi tarafından ihbar edildiğini söyleyen K.S. iki yıl kaldığı Denizli Kapalı Cezaevi'nde kalmıştı.Cezaevinden kiliseye mektup yazan K.S., özel izinle gelen kilise yetkilileri tarafından yapılan törenle din değiştirip, Hıristiyan olmuştu. K.S.'ye kilise tarafından avukat tutulmuş ve maddi destek de verilmişti. Suçsuz bulunarak tahliye edilen K.S.'nin daha sonra tekrar Müslümanlığa döndüğü öğrenildi.