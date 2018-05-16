Afyon'un Büyüyen İzolasyon Markası: Günoğlu Yapı

Binalarda enerji ve bütçe tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğin azaltmak, binanın ömrünü uzatmak ve ses yalıtımı sağlamak gibi birçok amaçla uygulanan mantolama işleminin üç farklı yapılış yöntemi bulunmaktadır

Binalarda enerji ve bütçe tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğin azaltmak, binanın ömrünü uzatmak ve ses yalıtımı sağlamak gibi birçok amaçla uygulanan mantolama işleminin üç farklı yapılış yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemler içten, dıştan ve sandviç duvar yöntemi ile mantolama işlemleridir. Isı köprüleri oluşumunun engellenmesi ve yalıtım sürekliliği sağlanması gibi nedenlerle yapılmakta olan en etkili ve uygun işlem mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolaması işlemi ise yapının fiziği açsısından en uygun olan mantolama sitemidir. Afyon mantolama işlemlerinde de yapılara uygun olarak en verimli ve etkili şekilde uygulanabilecek yöntemler ile bina izolasyon işlemi gerçekleştirilmektedir.

Mantolama işlemleri; sıcak havalarda soğuğun, soğuk havalarda ise sıcağın iç ortama girişini engellemeyi ve iç ortamda homojen ve dengeli bir hava yaratmayı amaçlayan yalıtım malzemeleri ile kaplama işlemidir. Teknik olarak açıklanacak olursa ısı köprüsü oluşumu olmadan gereken ısı iletim katsayısına ulaşımın bina dışına yapılan ısı yalıtımı ile sağlanmasıdır. Ayrıca ısı yalıtımı ile yalnızca ısı değil ses ve diğer rahatsız edici dış uyaranlardan da yalıtım sağlanmaktadır. Isı yalıtımı ile sağlanan bir başka avantaj ise binanın neminin engellenmesi ile hem içeride yaşam süren kişilerin sağlıkları hem de yaşam kalitelerinin üst düzeyde sürdürülmesi ayrıca binanın nemden korunması ve böylece rutubet gibi etkenlere daha dayanıklı olması ve binanın kullanım ömrü oldukça uzamasıdır.

Mantolama Avantajları Nelerdir?

Binanın dış yüzeyinde bulunan her türlü kiriş, kolon, hatıl gibi betonarme yapı malzemelerinin tamamen yalıtılmasını sağlayarak ısı köprüleri oluşumunu engeller. Binayı dışından bir manto halinde sararak ana malzemelerde sıcaklık farkı ya da nem gibi sebeplerden oluşacak çatlakların ve hasarların önüne geçer. Mantolama işlemi yapılmadığı takdirde dış duvarlar arası yaz kış sıcaklık farkı yaklaşık 5 dereceye kadar yükselebilmektedir. Binanın dış duvarlarını, dış ortamın tüm olumsuz etkilerinden korur. Yoğuşma riskinin en aza inmesini sağlar. Hem ısı yalıtımı hem de ses ve su yalıtımı sağlar. Tekniklere uygun ve kaliteli şekilde yapılan bir mantolama uygulaması ile %50 civarında bir ısı tasarrufu sağlamak mümkündür. Isı tasarrufu yapılması ile kullanılacak ısınma ve yakıt kaynakları ayrıca soğutma için kullanılacak kaynaklar da az kullanıldığından oldukça etkili bir bütçe tasarrufu sağlanır. Mantolama işlemi gerçekleştirilen binalarda ısı oldukça homojen bir şekilde her noktaya dağılmaktadır. Bu nedenle yoğuşma ve hava akımından korunmuş olur. Mantolama işlemi ile homojen hava akımı ve ısı sayesinde iç ortam istikrarlı şekilde aynı sıcaklıkta tutularak sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı elde edilebilir. Yakıt tüketimi azaltılacağı için çevre kirliliği açısından da oldukça faydalıdır. Bina dış duvarlarında bulunan beton içerisindeki malzemeleri de korozyona karşı koruduğundan bina ömrünün uzamasına ve dayanıklılığın artmasına neden olur.

Mantolama uygulaması yapılacak bölgeler hava dolaşımının en fazla olduğu bölgeler ve sıcak ve soğuk ile direkt olarak teması olan bölgeler başta olmak üzere binanın birçok bölgesine uygulanmaktadır. Binaların dış duvarlarına, çatılara, teras çatılara, toprak teması olan noktalara, katları ayıran kolonlar ve döşemelere, depo ya da garaj gibi ısı almayan kısımlara, depolara ve tesisatlara yapılabilmektedir.

Mantolama Sistemleri Nasıl Korunur?

Mantolama uygulaması afyon izolasyon işleminde orta büyüklükte bir yapı için ortalama olarak 1 ile 4 hafa süresinde zaman harcanmaktadır. Hava şartları, bina büyüklüğü, uygulama çalışmasında bulunan personel sayısı gibi faktörler süreyi etkileyebilmektedir. Bunların dışında kuvvetli rüzgar, sis, yağmur gibi kötü hava koşullarında mantolama işlemi yapmaktan kaçınılmalıdır. Bu işlem için en ideal zaman ise mantolama işleminin uygulanacağı dış yüzey ve ortam sıcaklığının en az 5 drece olduğu dönemlerdir

Belirtilen sürelerde gerçekleştirilen mantolama işlemleri koruması ise işlem sonrası en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Eski binalara uygulanan mantolama işlemleri öncesinde binalardaki klima, anten, tabela, çamaşır demirleri gibi malzemelerin tümünün çıkarılıp sökülmesi gereklidir. Mantolama sisteminin ana prensibi bina yüzeyinde hiç aralık kalmayacak şekilde cephe tamamını ısı yalıtımı ile levhalar aracılığıyla kaplamak olduğundan düz yüzeylere mantolama yapmak daha sağlıklı olmaktadır. Bunun dışında eski binalarda konutların doğramalarının değişimi isteniyorsa mantolama işlemi öncesinde bu değişiklik ve işlemin yapılması, mantolamanın zarar görmemesi ve tekrar yapılmaması açısından oldukça önemlidir.

Bunun dışında bazı yapılarda ise zemin katları araç otoparkına bakmakta ya da cephe oluşturmaktadır. Böyle bir durumda ise cephe duvar önü için çit ya da araç önü lastik bar demiri sıralanması istenmedik kazaların ortadan kaldırmasına yardımcı olabilir. Yapının ömrü ve kişisel yaşam alanında sağlık ve kalite için izolasyon afyon seçenekleri ile günümüzde kullanılan en geçerli ve verimli yalıtım biçimi olan dış mantolama avantajlarından yararlanılabilmektedir.

Bina yönetimlerinin mantolama işlemi gerçekleştikten sonra kat sahipleri ile birlikte ortak bir şekilde karar vermesi ile gelişen dönemlerde de dış cephelerde ısı yalıtımı sistemine özel yönetim tedbirleri getirilmesi tüm sahiplerin ortak yararına uygun olacaktır. Alınan tüm bu tedbirler sonrasında onarım gerektiren bir durum meydana geldiğinde binanın uygulamalarını gerçekleştiren firma ile iletişim kurulması ve işlem hakkında görüşülerek yardım talebinin iletilmesi en doğru seçim olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda iç ortam ile dış ortamı birbirinden ayırmaya yarayan ve bina zarfı olarak geçen dış duvar, pençe, kapı, tavan, çatı ve tüm diğer döşemelerin oluşturduğu yapıyı meydana getiren elemanlar dış etkenlerden korunmalıdır. Yapılarda, ısı kaybeden yüzeyler eğer doğru şekilde yalıtılmaz ise buna bağlı olarak enerji ve bütçe maliyetleri artış göstermektedir. Özellikle müteahhitler ve kullanıcıların ısı kaybını göz ardı ederek konutun yalnızca tasarım ve dış görünüşüne odaklanması ile binaların ısıtılması gibi işlemlerde gerekenden fazla enerji harcaması yapılmakta ve çevre kirliliği meydana gelmektedir. Bu şekilde uygun yapı malzemeleri kullanılmadan ve izolasyona dikkat edilmeden inşa edilen binalarda aynı zamanda binanın dayanıklılığı ve kullanım ömrü de oldukça kısa olmaktadır.

Tüm bu olumsuzlukların engellenmesi amacı ile 2000 senesinde yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği içinde geçen yeni konutların ısı yalıtımı uygulaması yapılmış şekilde projelendirilip teslim edilmesi kuralı getirilmiştir. Eski yapıların ise 2017 senesine kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluğu bulunmakta ve bu konuya oldukça dikkat edilmektedir. Enerji kimlik belgesi elde edilmesinde temel ve en önemli adım binaların ısı izolasyon işleminin doğru şekilde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Yapılarda ısı yalıtım kalınlığı optimum olarak seçilmeli, ısıl konfor etkin şekilde sağlanmalı, binanın enerji sınıfı doğru şekilde belirlenmelidir. Tüm bu zorunluluklar doğru şekilde yerine getirildiğinde Enerji Kimlik Belgesi elde edilmektedir.