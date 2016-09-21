21 Eylül 2016 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Afyon'da zincirleme kaza: 3 kişi öldü

    Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçesi’nde 2 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirdi, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı

    21 Eylül 2016 Çarşamba 09:43
    Afyon'da zincirleme kaza: 3 kişi öldü
    Kaza, Bolvadin- Emirdağ yolunda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bolvadin’e bağlı Dişli Beldesi yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda 2 TIR kafa kafaya çarpışırken, 2 otomobil de bu araçlara arkadan çarptı. Kazada TIR’larda bulunan 3 kişi sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri TIR’da sıkışan 1 yaralıyı ise kurtardı. Durumu ağır olan yaralı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otomobillerdeki 4 kişi ise hafif yaralandı. Bolvadin Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilen yaralıların taburcu olduğu belirtildi.

    Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bolvadin Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Afyon, Ayfon Kaza, Trafik Kazası

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Yurttaş sorguluyor
  • İnci MUTLUER İnci MUTLUER Türk-Amerikan ilişkileri – IV
  • C. Şefik KOLDAŞ C. Şefik KOLDAŞ İZBAN için düşünceler (2)
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz