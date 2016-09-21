Haber Kaynağı: DHA

Kaza, Bolvadin- Emirdağ yolunda dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bolvadin’e bağlı Dişli Beldesi yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunda 2 TIR kafa kafaya çarpışırken, 2 otomobil de bu araçlara arkadan çarptı. Kazada TIR’larda bulunan 3 kişi sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine gelen AFAD ekipleri TIR’da sıkışan 1 yaralıyı ise kurtardı. Durumu ağır olan yaralı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Otomobillerdeki 4 kişi ise hafif yaralandı. Bolvadin Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi edilen yaralıların taburcu olduğu belirtildi.Kaza nedeniyle kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bolvadin Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri tarafından yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.