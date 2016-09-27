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    • Afyonkarahisar'a şehit acısı düştü

    Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş 22 yaşındaki Yunus Çiçek'in Afyonkarahisar'daki baba evinde yas var

    27 Eylül 2016 Salı 13:15
    Afyonkarahisar'a şehit acısı düştü
    Şırnak- Van karayolunda yol güvenliğini sağlayan askerlere dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Çiçek'in cenazesinin bugün öğle saatlerinde uçakla Afyonkarahisar'a getirilmesi bekleniyor. İkindi vakti toprağa verilecek şehidin baba evinde ise hüzün hakim. Dün gece aldıkları acı haberle büyük üzüntü yaşayan Havva ve Yılmaz Çiçek çiftinin Fakıpaşa Mahallesi'ndeki evi yakınları ve komşuların yanı sıra, taziye için gelenlerin akınına uğradı.

    Şehidin evinin olduğu sokağın girişine ve baba evinin demirden bahçe kapısına birer Türk bayrağı, bahçe içindeki eve de iki büyük Türk bayrağı asıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin ses sistemi kurduğu şehidin baba evi önünde ilahiler çalınarak, il müftülüğünden gelen görevliler tarafından Kuran okundu. Askeri yetkililerin taziyede bulunarak, cenazeyle ilgili bilgi verdiği şehit evinde erkekler bahçede, kadınlar ise evin içinde şehit cenazesinin gelmesini bekliyor.

    2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan şehit Yunus Çiçek'in biri 11 yaşında erkek, diğeri de bebek yaşta kız kardeşi olduğu belirtildi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yunus Çiçek için ikindi vakti Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Afyon, Afyon şehit, şehit

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