Ağabeyini öldürdü, cesediyle birlikte kendini eve kilitledi!

Çanakkale Biga'da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi ağabeyini öldürdükten sonra, cesetle kendisini eve kilitledi. Polis zanlıyı 17 saat sonra yakaladı

Olay Biga'nin Sarnıç köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 31 yaşındaki R.Y. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ağabeyi 46 yaşındaki Mehmet Y.'ye av tüfeği ile iki el ateş etti.



Ağabeyini öldüren R.Y. daha sonra da onun cesedini sürükleyerek ahırdan eve götürdü. Gelen sesler üzerine köylü durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, cesetle birlikte kendisini eve kilitleyen R.Y.'yi evden çıkması için ikna etmeye çalışıyor.



Anne Zeliha Y.'nin olayı görünce kendisini sokağa attığı öğrenilirken, R.Y.'nin eve kimsenin girmemesi için de kapının arkasına eşya koyduğu öğrenildi. Olay yerine ambulans, cenaze aracı ve itfaiye aracı da sevk edildi.



17 SAAT SONRA YAKALANDI



Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyündeki ahırda, ağabeyi Mehmet Y.'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen R.Y., jandarma ve polis özel harekat ekiplerince 17 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı.



Jandarma ve polis özel harekat ekipleri, çelik yelek giyip, çelik başlık takarak, R.Y.'nin ağabeyi Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle kendisini kilitlediği eve operasyon düzenledi. İkna çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine evin içine 3 göz yaşartıcı gaz kullanılması ardından kapıları kıran ekipler, içeri girdi. Bu sırada R.Y.'nin av tüfeğiyle ekiplerin üzerine 1 el ateş ettiği belirtildi. Saat 09.30'da etkisiz hale getirilen R.Y., gözaltına alındı. Operasyonun ardından evde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.



Öldürülen Mehmet Y.'nin cesedinin evin içinde değil, ahırda olduğu belirtildi. Evin içinde ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleriyle savcı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mehmet Y.'nin cenazesinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ifade edildi.



"OĞULLARIMIN ARASINDA SORUN YOKTU"



Olayın ardından sağlık ekipleri eşliğinde, evinin önünde, gözyaşları içinde bekleyen anne Zeliha Y., "Oğullarımın arasında hiçbir sorun yoktu. Ben komşuya gitmiştim. Komşular, evden iki el silah sesi geldiğini söyledi. Geldiğimde oğlum Mehmet, yerde yatıyordu. Ölmüş. Sonra tüfeğini bana doğrulttu. Sonra kapıyı kapatınca ben, kurtuldum. Dışarı çıktım" dedi.



Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne Zeliha Y. ile yakından ilgilendi. Zeliha Y.'ye su ikram eden ekipler, acılı anneye sakinleşmesi için telkinde bulundu.