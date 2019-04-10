Ahmet Aras: Bodrum'a bir deli lazımdı, o da geldi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, kaçak yapılaşmaya karşı mücadele edeceklerini söyledi. Bodrum'da tüm yanlışların üzerine gideceklerini belirten Aras, "Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar" dedi.

Ahmet Aras: Bodrum'a bir deli lazımdı, o da geldi
10 Nisan 2019 Çarşamba 14:52

Yerel seçimin ardından yeni süreçle ilgili değerlendirmeler yapan Başkan Aras, Bodrum genelinde belediye olarak yapılmaya başlanan çalışmalar ve planladıkları projelerinden bahsetti. Kaçak yapıların üzerine ciddiyetle gideceklerini ve güçlü ekip kurduklarını belirten Aras, "Bodrum'da 2 katlı otellerin yerine 4, 5, 6 katlı otel yapılmaya başlandı. Bu kadar da fütursuzluk olmaz artık. Buna birinin 'Dur' demesi lazımdı. Kasabaya bir deli lazımdı, o da geldi arkadaşlar. Bizler meclisimiz, başkan yardımcılarımız, personelimiz ve görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla tamamen bu işe motive olmuş durumdayız ve onların da arkasında duracağım sonuna kadar. İmar müdürümüz, fen işleri müdürümüz, zabıta müdürümüz onların da sonuna kadar arkasında duracağız. Onların ezilmesine izin vermeyeceğiz. Yanlış yapmalarına da kesinlikle izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Etiketler; #Bodrum Belediye Başkanı #Ahmet Aras
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