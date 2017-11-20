Ahşap evdeki yangın can aldı!

Kütahya'nın Simav ilçesinde ahşap evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Ahşap evdeki yangın can aldı!

Çitgöl beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde İsmail Güner'e (80) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Güner, komşuları tarafından kurtarıldı, 77 yaşındaki eşi Lütfiye Güner ise kısa sürede alevlerin sardığı evden çıkarılamadı.

Çitgöl Belediyesi itfaiye ekiplerince iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının ardından eve giren ekipler, yaşlı kadının cansız bedenini buldu.

Yaşlı kadının cenazesi, Simav Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #yangın
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