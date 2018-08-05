Akaryakıt almak için evden çıkan adam kayboldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde motosikletine akaryakıt almak için ayrıldığı evine dönmeyen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

Akaryakıt almak için evden çıkan adam kayboldu
05 Ağustos 2018 Pazar 15:26

Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde İstasyon Mahallesi'ndeki evinden kendisine ait motosiklete akaryakıt almak için çıkan İsa Tastay'ın (47) geri dönmemesi üzerine yakınları, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Tastay'a ulaşamayan ekipler, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince Tastay'ın son görüldüğü Koçbeyli köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #akaryakıt #ev #kayıp
Önceki Haber
"Üniversiteyi görmeden tercih yapmayın" uyarısı
Sonraki Haber
Aydın inciri sağanakta zarar gördü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.