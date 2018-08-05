Akaryakıt almak için evden çıkan adam kayboldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde motosikletine akaryakıt almak için ayrıldığı evine dönmeyen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, dün öğlen saatlerinde İstasyon Mahallesi'ndeki evinden kendisine ait motosiklete akaryakıt almak için çıkan İsa Tastay'ın (47) geri dönmemesi üzerine yakınları, Çay İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması yaptı. Tastay'a ulaşamayan ekipler, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerince Tastay'ın son görüldüğü Koçbeyli köyü yakınlarında başlatılan arama çalışmaları sürüyor.