Akbük'te tekne alabora oldu: 2 arkadaş öldü

Muğla'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan 34 yaşındaki Soner Yıldız ve 38 yaşındaki Hasret Karataş hayatını kaybetti

Muğla Akbük'te fırtınaya yakalanan tekne alabora oldu. Teknede bulunan 4 arkadaştan ikisi yüzerek kıyıya ulaşırken, 1 kişinin cesedi bulundu. Kalan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.



Acı olay dün akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre Soner Yıldız, Ali Kara, Hasret Karataş ve Mahmut Can isimli 4 arkadaş, balık tutmak için tekne ile denize açıldı.



Saatler 22.30'u gösterdiği sıralardı ise Akbük Koyu'nda bulunan tekne fırtına nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan Mahmut Can ve Ali Kara yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Denizden yüzerek kurtulan iki arkadaş, yanlarında Soner Yıldız ve Hasret Karataş'ın da olduğunu söyledi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekipleri denizde arama çalışmaları başlattı.



Denizde arama yapan dalgıçlar, alabora olan tekneyi kıyıya 30 metre mesafede buldu. Arama çalışmalarına helikopterle de destek verildi. Ancak denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle aramalar gece 03.00'te son buldu.



Hava şartlarının normale dönmesi ile bugün sabah arama çalışmaları yeniden başladı. Dalgıçlar, ilk olarak teknenin yakınlarında 34 yaşındaki Soner Yıldız'ın cesedini buldu. Yıldız'ın evli ve de 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kayıp olan Hasret Karataş'ı arama çalışmaları ise sürüyor.



Geriye iki 4 arkadaşın olaydan hemen önce çektikleri ve Facebook hesabından paylaştıkları bu fotoğraf kaldı.







İKİNCİ CESET DE BULUNDU



Muğla'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan 34 yaşındaki Soner Yıldız'ın cesedinin ardından diğer kayıp 38 yaşındaki Hasret Karataş'ın da cesedi bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkartılan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Karataş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Acı haberi alan Karataş'ın yakınları üzüntü yaşadı.

