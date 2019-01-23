Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı

Antalya, Aydın, Burdur ve Muğla'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sağanak yağış uyarısı
23 Ocak 2019 Çarşamba 11:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden yarın akşam saatlerine kadar Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli, Bodrum, Datça, Marmaris, Ortaca, Ula, Dalaman ve Fethiye ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Antalya merkezle Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Burdur ile Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların bin 500 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın güney yönlerden 70-100 kilometre/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #akdeniz #ege #sağanak #yağış
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