Akhisar'da hayır yemeğinde 120 kişi zehirlendi

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, hayır yemeğine katılan 20'si çocuk toplam 120 kişi, yedikleri yemekten zehirlendi. Hastanelerde tedavi altına alanan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarından Çobanhasan Mahallesi'nde meydana geldi. 52 gün önce vefat eden Yüksel Aslan adına verilen hayır yemeğinde konuklara pilav, keşkek, yoğurt, tavuk suyu çorba ve bir de höşmerim ikrak edildi. Yemekten bir süre sonra 20'si çocuk toplam 120 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Hayır yemeğine katılanlar arasında bulunan ve herhangi bir sağlık şikayetinin bulunmadığını belirten Muammer Coşkun, şeker hastası olduğu için yemekler arasında bulunan höşmerim tatlısından yemediğini, ancak bu tatlıyı yiyen diğer arkadaşlarının hepsinde zehirlenme şüphesi olduğunu öne sürdü.



Çobanhasan Mahallesi Muhtarı Zülfikar Kavas ise, "Yemekler ikindi namazı ardından verildi ve bu yemekten yaklaşık 300 kişi yedi. İlk olarak saat 20.00 sıralarında 8 ila 10 yaşlarındaki çocuklarda kusma belirtileri meydana gelince, aileleri çocukları hastanelere getirdi. Saat 21:00 sıralarında ise köyde bulunan kahvehaneye gelen bir vatandaşımız baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye getirildi. Akabinde ise bir çok vatandaşımız kusma belirtileri ile özel araçları ve ambulanslar ile hastanelere akın etti. Yemekte 2 teneke höşmerim tatlısı vardı, bunlardan bir tanesinden dolayı zehirlenme meydana geldiğini tahmin ediyoruz. Çünkü diğer tenekedeki höşmerim tatlısı yiyenlerde zehirlenme şüphesi meydana gelmedi. Muhtarlık olarak tüm yemeklerden numune aldık ve hepsini Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim ettik. Hayır yemeğinde pilav, keşkek, yoğurt, tavuk suyu çorba ve bir de höşmerim vardı" dedi.

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