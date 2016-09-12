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    • Akhisar üst üste depremlerle sallandı

    Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa'ya komşu İzmir'de de hissedildi

    12 Eylül 2016 Pazartesi 12:16
    Akhisar üst üste depremlerle sallandı
    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; bugün saat 11.26'da, merkez üssü Akhisar olan yerin 6.5 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir kent merkezi ile Foça ve Ödemiş'te hafif şekildi hissedildi.

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD "4,6" OLARAK DUYURDU

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Veri Merkezi, depremin büyüklüğünü 4,6 diye duyurdu.

    AFAD, depremin derinliğini ise 22,92 km olarak açıkladı.

    AKHİSAR'DA 10 ARTÇI ŞOK

    Manisa'nın Akhisar İlçesi'nde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, büyüklükleri 4.6 ile 2.2 arasında değişen 10 sarsıntı daha oldu. Bölgedeki halkı tedirgin eden sarsıntıların büyüklükleri ve saatleri şöyle:

    Saat 11.33'te Kapaklı Mahallesi'nde yerin 4.7 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde.

    Saat 11.35'de Hamidiye Mahallesi'nde yerin 6 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde.

    Saat 11.39'da Kapaklı Mahallesi'nde yerin 6 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde

    Saat 11.45'te Kapaklı Mahallesi'nde yerin 5.6 derinliğinde 3.2 büyüklüğünde.

    Saat 11.46'da Kadıdağı'nda yerin 19.6 kilometre derinliğinde 2.9 büyüklüğünde.

    Saat 12.10'da Mecidiye Mahallesi'nde yerin 6.1 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde.

    Saat 12.14'te Kapaklı'da yerin 13.3 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde.

    Saat 12.18'de Hamidiye'de yerin 6.3 kilometre derinliğinde 2.8 büyüklüğünde.

    Saat 12.29'da Kapaklı'da yerin 13.1 kilometre derinliğinde 4.6 büyüklüğünde.

    Saat 12.35'te Mecidiye'de yerin 6.1 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Manisa, Manisa Deprem, Akhisar Deprem, Deprem

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