Akyaka'da 2 ton çöp toplandı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'sakin şehir' unvanlı mahallesi Akyaka'da, tatilcilerin bıraktığı çöpler, gönüllülerden oluşan 'Kör Olası Çöpçüler Grubu' tarafından toplandı. Gün boyu 2 ton çöp toplayan grup üyeleri, herkesi çevreye duyarlı olmaya davet etti

Akyaka'da 2 ton çöp toplandı
28 Ağustos 2018 Salı 16:15

Kurban Bayramı tatilini Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde geçiren yaklaşık 100 bin kişinin ormanlıklar ile plajlarda bıraktığı çöpler, tepkilere neden oldu. Muğla'da yaşayan gönüllerin bir araya gelerek, oluşturduğu 'Kör Olası Çöpçüler Grubu' üyeleri, sosyal medyadan çağrıda bulunup, Akyaka'da çevre temizliği etkinliği düzenledi. Kısa sürede onlarca kişiden paylaşıma destek geldi. Bugün öğle saatlerinde tatil cenneti Akyaka'da bir araya gelen çevreciler, ormanlıklar ile sahildeki çöpleri topladı. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın da destek verdiği çevre temizliğinde halk plajı bölgesinde, gün boyunca 2 ton çöp toplandı. CHP'li Erbay, "4 bin yerleşik nüfusu bulunan Akyaka'nın bayramda nüfusun yaklaşık 100 bin kişiye ulaştığını öğrendim. Burada atılan çöpler nedeniyle oluşan kötü manzara beni fazlasıyla üzdü. Evlatlarımıza temiz bir çevre bırakmamız için herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #akyaka #akyaka çöp
Önceki Haber
CHP'den af açıklaması: Toplumsal mutabakat arıyoruz
Sonraki Haber
Akyaka'da 2 ton çöp toplandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.