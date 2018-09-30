Akyaka'da deniz 20 metre çekildi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde deniz, yaklaşık 20 metre çekildi. Manzarayla ilk defa karşılaşanlar şaşkınlık yaşarken, mahalle sakinleri, bunun her yıl bu mevsimde meydana gelen bir doğa olayı olduğunu söyledi

Akyaka'da deniz 20 metre çekildi
30 Eylül 2018 Pazar 12:01

Ula'da, 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, deniz suyu yaklaşık 20 metre çekildi. Çekilmeyi ilk defa görenler, deprem endişesi yaşarken, Akyakalılar ise bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Paniğe gerek olmadığını belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilcisi Ramazan Kartal, "Muğla birinci derecede deprem bölgesi. İl sınırları içerisinde Ula- Ören, Muğla- Yatağan, Karaova- Milas başta olmak üzere çok sayıda diri fay hatları bulunuyor. Sınırlı uzunlukta olan fay hatlarının büyük depremler oluşturması beklenmez. Girit ve Rodos'un güneyinde 4 bin metrelik çukur var. Buradan kaynaklı 1957'de Fethiye ilçesinde 7.1 ve 1926 yılında Kos Adası'nda 7.7 şiddetinde deprem oldu. Bu depremler Ege ve Akdeniz'de sahil şeridini etkileyecek tsunami oluşturabilir. Ancak Akyaka sahillerindeki deniz çekilmesi tamamen doğa olayı. Kimsenin panik yapmasına gerek yok."


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Türklere Batum'da eğlence tuzağı
Sonraki Haber
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.