Haber Kaynağı: AA

Akyaka-Ören karayolunda, Gökhan Kutlu (30) yönetimindeki 48 DJ 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çınar mevkisinde yaklaşık 40 metreden denize düştü.Deniz yüzeyinde otomobili gören bölgedeki balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yardım istemesi üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ekipleri sevk edildi.Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle, halatlarla istasyon kurarak otomobile ulaşan dalış ekipleri, otomobilde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından, Kutlu’nun cesedini sıkıştığı yerden çıkarabildi.Cesedi sedyeyle almak üzere kayalık araziden olay yerine inen sağlık ekipleri ise arıların saldırısına uğradı. Bölgedeki arılar nedeniyle ceset, dalış timi tarafından deniz yüzeyinden yaklaşık 200 metre taşınarak, sahilin başka bir noktasına ulaştırıldı.Kutlu'nun cesedi, buradaki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Deniz yüzeyindeki otomobil ise kurtarıcı yardımıyla karayoluna çıkarıldı.