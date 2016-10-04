04 Ekim 2016 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Akyaka'da otomobil denize düştü: 1 ölü

    Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde denize düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

    04 Ekim 2016 Salı 14:06
    Akyaka'da otomobil denize düştü: 1 ölü
    Akyaka-Ören karayolunda, Gökhan Kutlu (30) yönetimindeki  48 DJ 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çınar mevkisinde yaklaşık 40 metreden denize düştü.

    Deniz yüzeyinde otomobili gören bölgedeki balıkçılar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yardım istemesi üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ekipleri sevk edildi.

    Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle, halatlarla istasyon kurarak otomobile ulaşan dalış ekipleri, otomobilde sıkışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından, Kutlu’nun cesedini sıkıştığı yerden çıkarabildi.

    Cesedi sedyeyle almak üzere kayalık araziden olay yerine inen sağlık ekipleri ise arıların saldırısına uğradı. Bölgedeki arılar nedeniyle ceset, dalış timi tarafından deniz yüzeyinden yaklaşık 200 metre taşınarak, sahilin başka bir noktasına ulaştırıldı.

    Kutlu'nun cesedi, buradaki incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Deniz yüzeyindeki otomobil ise kurtarıcı yardımıyla karayoluna çıkarıldı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Ula, Ula Kaza, Muğla Kaza, Akyaka Kaza

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Murat B. BABAOĞLU Murat B. BABAOĞLU Sevineceğimiz skora, üzülmek de varmış
  • Gülseren E. YENİÇAY Gülseren E. YENİÇAY Sağlıklı ve güvenlisini nasıl alacağız?
  • Hüseyin ÇATAL Hüseyin ÇATAL Hayalin gerçeğe değdiği yer
    • GAZETE MANŞETLERİ
    SON DAKİKA
    HAVA DURUMU
    Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
    EN ÇOK OKUNANLAR
    LİNKLER
    Öneriler
    E-GAZETE
    ARŞİV

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © Copyright © 2010 İzmir Haber Ekspres / İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz