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    • Akyarlar'ın adı Tarık Akan oldu

    Türk sinemasının efsane aktörlerinden olan ve geçen 16 Eylül'de 66 yaşında hayata veda eden Tarık Akan'ın adının, Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde evinin bulunduğu 2 kilometrelik sahil yoluna verilmesi meclis kararı ile onaylandı. Sevenleri ve hayranları tarafından başlatılan imza kampanyası sonucunda gündeme gelen karar, meclis toplantısını izleyenleri mutlu etti

    05 Ekim 2016 Çarşamba 16:13
    Akyarlar'ın adı Tarık Akan oldu
    Tarık Akan'ın adının Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu yaklaşık 2 kilometre uzunlundaki sahil yoluna verilmesi için arkadaşları ve dostları tarafından başlatılan imza kampanyası sonuçlandı. Belediye'ye imzalarla sunulan dilekçe, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu tarafından görüşüldü. CHP'li Başkan Vekili Dursun Göktepe Başkanlığında, düzenlenen Bodrum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na 16 CHP'li ve 7 bağımsız meclis üyesi katıldı. Komisyon kararı, meclis toplantısına katılan 23 meclis üyesinin kararı ile kabul edildi. Yola 'Tarık Akan Sokak' adının verilmesi için oy birliği ile karar alındı.

    Tarık Akan Sokak isim plaketinin ise önümüzdeki günlerde törenle yerine asılacağı belirtildi. Toplantıyı izleyenler, kararı sevinçle karşıladı.


    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Türk, Sinemasının, Efsane, Aktörlerinden, Olan

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