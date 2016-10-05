Haber Kaynağı: DHA

Tarık Akan'ın adının Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu yaklaşık 2 kilometre uzunlundaki sahil yoluna verilmesi için arkadaşları ve dostları tarafından başlatılan imza kampanyası sonuçlandı. Belediye'ye imzalarla sunulan dilekçe, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu tarafından görüşüldü. CHP'li Başkan Vekili Dursun Göktepe Başkanlığında, düzenlenen Bodrum Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na 16 CHP'li ve 7 bağımsız meclis üyesi katıldı. Komisyon kararı, meclis toplantısına katılan 23 meclis üyesinin kararı ile kabul edildi. Yola 'Tarık Akan Sokak' adının verilmesi için oy birliği ile karar alındı.Tarık Akan Sokak isim plaketinin ise önümüzdeki günlerde törenle yerine asılacağı belirtildi. Toplantıyı izleyenler, kararı sevinçle karşıladı.