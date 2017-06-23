Alkollü kadın, çarşıyı birbirine kattı

Bodrum'da Romen asıllı Türk vatandaşı olan, alkollü kadın tur rehberi 46 yaşındaki M.Ç., yoldan geçenlere saldırıp, kendini otomobillerin önüne attı. Hastaneye kaldırılmak istenen M.Ç., kendisini sedyeden atarak sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Güçlükle hastaneye götürülebilen kadın, tedaviye alındı

Dört ay önce geldiği Bodrum'da birkaç otelde çalıştıktan sonra ayrılan ve şu an işsiz olduğu için bunalımda olduğu ileri sürülen tur rehberi M.Ç., dün öğleden sonra Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir marketten içki almak istedi. Ancak, market sahibi aşırı alkollü olan ve üzerinde parası da bulunmadığı ileri sürülen M.Ç.'ye iddiaya göre içki vermedi. Bu duruma sinirlenen M.Ç., çarşıyı birbirine kattı.





M.Ç., marketin önündeki tezgahı devirip, yoldan geçen vatandaşlar ve çevredeki esnafa saldırmaya başladı. Çevredekiler durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Sağlık ekipleri kendini yoldan geçen otomobillerin önüne atan M.Ç.'yi bir yandan sakinleştirmeye çalışırken, bir yandan da hastaneye götürmek için sedyeye yatırdı. Ancak, M.Ç., kendini sedyeden atıp, bu kez sağlık ekiplerine saldırmaya başladı. Polis ekiplerinin de gelmesiyle etkisiz hale getirilip, ambulansla tedavisi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2.18 promil alkollü olduğu belirlenen M.Ç.'nin midesi yıkanıp, psikolojik tedavisine başlandı.





Beş dil bilen M.Ç.'nin iki yıl önce İstanbul'a geldiği, tur rehberliği yaparken tanışıp geçen yıl evlendiği bir otel yöneticisi tarafından terkedilmesinin ardından Bodrum'a gelip, birkaç otelde çalıştığı, işsiz kalınca da bunalıma girip, aşırı derecere alkol almaya başladığı öğrenildi.

