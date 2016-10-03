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    • Alkollü kadın, polise önce tokat attı sonra gözüne parmağını soktu

    Aydın'da polisin yol denetimi sırasında durdurduğu taksideki alkollü kadın müşteri, kimlik kontrolü yapmak isteyen kadın polise tokat atıp, gözüne parmağını soktu. Gözü yıkanan ve bandajla sarılan polisin şikayeti üzerine gözaltına alınan kadın, işlemlerinin ardından savcının talimatı üzerine serbest bırakıldı

    03 Ekim 2016 Pazartesi 09:33
    Alkollü kadın, polise önce tokat attı sonra gözüne parmağını soktu
    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydın- Muğla karayolunda bugün saat 01.00 sıralarında yaptıkları yol denetiminde, bir taksiyi durdurdu. Taksi sürücüsünün evrakını kontrol eden ekipler, yolcu 36 yaşındaki Ö.Y.'nin de kimliğini kontrol etmek istedi. Ö.Y., kimliğini vermeyip, polislere direndi. Bunun üzerine polis memuru Yasemin Otavlı devreye girip, Ö.Y.'nin zorluk çıkartmayıp, kimliğini göstermesini istedi. İddiaya göre Ö.Y., "Sen kim oluyorsun, üniformana mı güveniyorsun" diyerek tokat atıp, gözüne parmağını soktuğu Otavlı'yü küfür edip, hakaretlerde bulunarak karşılık verdi.

    Otavlı, meslektaşlarının yardımıyla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gözü yıkanan ve bandajla sarılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis memuru Otavlı, kendisine saldırarak darp eden Yurttaş'tan şikayetçi oldu. Alkollü olduğu belirlenen Ö.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Kaç promil alkollü olduğu açıklanmayan Ö.Y., işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Aydın Polis Tokat

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