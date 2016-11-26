Almanya'dan felçli geldi, Denizli'de iyileşti

Almanya'da 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından felç olan Ahmet Zincir, Denizli'de termal suyla uygulanan fizik tedavi sonrasında ayağa kalktı

Almanya'da teknisyen olarak çalışan İbrahim Zincir ile grafiker Sultan Zincir çiftinin en büyük çocukları Ahmet Zincir (25), Wiesbaden şehrinde bir aracın çarpması sonrası beyin hasarına bağlı felç geçirdi.



Kaza sonrasında yatağa mahkum hale gelen Zincir'in tedavisi için 9 yıldır Avrupa'nın çeşitli kentlerinde çare arayan aile, İsviçre'deki bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Denizli'nin termal sularıyla ünlü Pamukkale ilçesine geldi.



5 dil biliyor, pilot olmak istiyordu



Anne Sultan Zincir, yaptığı açıklamada, 2007'deki kazanın ardından oğlunun özel bir sandalyede hareketsiz oturduğunu anlatarak, şöyle dedi:



"Ahmet 5 dil bilen bir çocuk. Pilot olmak istiyordu. Okula kaydını da yaptırmıştı. Avrupa'da çeşitli merkezlerde tedavi gördü ancak hiçbir sonuç alamadık. İsviçre'deki bir arkadaşımızdan burayı duyduk ve geldik. Geldikten hemen hemen bir hafta sonra gelişme gösterdi. Elhamdülillah şimdi suyun içerisinde yürüme aşamasına geldi. Tek başına kalkabiliyor. Gün gün iyileşiyor. Elleri, kolları açıldı. Sol kolu sanki vücuduna yapışık gibiydi, kaldıramıyordu. 9 yılda bir gram bile gelişme gösteremedi. 3 ay içerisinde hareket etmeye başlaması bizi çok mutlu etti. Doktorlar, 'iyileşmez, böyle kalır' dediler. Ayağının üzerine dikilemeyen çocuk artık ayağa kalkabiliyor. Hiç konuşamıyordu, ağzını, dudaklarını dahi kapatamıyordu. Eskiden asla dudaklarını birleştirip 'Mama' diyemezken şu anda söyleyebiliyor. Hamdolsun, oğlum burada yürüyecek."



"Yatalak olarak getirdik"



Baba İbrahim Zincir de oğlunun tedavisi için dünyada termal turizmin en geliştiği yerlerden Almanya'daki 7-8 rehabilitasyon merkezine götürdüklerini ancak bir gelişme kaydedemediklerini ifade etti.



Avrupa'da çeşitli merkezlerde tedavi gören oğlunun sağlığının iyiye gitmediğini dile getiren Zincir, "Türkiye'de gelişme oldu. Oğlumun kemerlerle bağlanan, hareket kabiliyeti olmayan sandalyesini değiştirdik. Buraya gelmeden önce Ahmet'in ayağa kalkma şansı yoktu. Yatalak olarak getirdik. Şimdi hareket edebiliyor, bağımsız oturuyor, bir konuşması kaldı. Doktorlarımıza, bizimle ilgilenenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Şifalı çamur da robotik cihaz da kullanıldı



Ahmet Zincir'in tedavisini yürüten Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, hastasının trafik kazasında beyninde hasar oluştuğunu, yaptıkları tedavi programı sonrasında 3 ay gibi kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını anlattı.



Hastanın kendilerine geldiğinde tekerlekli sandalyede desteklerle oturabildiğini, yapılan uygulamalar sonrasında tek başına duş alabilecek hale geldiğini ifade eden Karamehmetoğlu, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Ahmet'te beyin hasarı oluşmuş. Kendisine 2 bin 500 yıllık termal su ve şifalı çamurdan tutun da robotik rehabilitasyona kadar her türlü yöntemi uyguladık. Artık havuzda ayakta durabiliyor, kolunu kullanabiliyor. Günlük işlerine yardımcı olabiliyor. Her gün biraz daha üzerine koyarak bu tedaviyi devam ettiriyoruz. Burada asıl olan ilaç değil yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları. Egzersizler, hidroterapi, kaplıca tedavisi, çamur tedavisi şeklinde bunları uyguluyoruz ve asıl yararlı olanlar bunlar."



Robotik rehabilitasyon cihazıyla da Zincir'in yürütüldüğünü söyleyen Karamehmetoğlu, "Burada askı sistemiyle belli ağırlıklar veriyoruz. Tamamen bilgisayardan hazırlanan parametrelerle yürümenin hızı, ağırlığı, kilosu ayarlanıyor. Hastaya en uygun şekilde parametreler ayarlanıp yavaş yavaş uygulama başlıyor. Daha sonra bunu hızlandırıyoruz. Hasta bu şekilde unutmuş olduğu yürümeyi beyninde tekrar hatırlamaya başlıyor. Nihayetinde de birçok hastamız buradan tamamen yürüyerek çıkıyor. Bu yöntem dünyada en ileri teknoloji. Bu teknolojiyi yakaladık. Hatta yurt dışından daha fazla artılarımız var. 2 bin 500 yıldır uygulanan kaplıca suyu, şifalı çamur gibi uygulamalarımız var. Bunların hepsi üst üste gelince iyi sonuç alıyoruz. Bu kazanımları devam edecek ve mutlu sona ulaşacağız." sözlerine yer verdi.