Alp Gürkan'a Soma faciası davası

Manisa'nın Soma İlçesinde 310 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ve 4 yöneticiye daha, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten dava açıldı. Davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.
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