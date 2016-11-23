Alp Gürkan'a Soma faciası davası

Soma'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili, facianın meydana geldiği şirketlerin sahibi Alp Gürkan'a dava açıldı

Manisa'nın Soma İlçesinde 310 madencinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili olarak, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan ve 4 yöneticiye daha, 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten dava açıldı. Davanın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.