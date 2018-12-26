Alper Alhat: 2019 Akhisar'ın yılı olacak

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, "2019 yılına katma değerli ürünleriyle Akhisar damga vuracak" dedi.

2018 yılının 3. çeyreğini yüzde 1.6 büyüme ile tamamlayan Türkiye, yeni yapılanma sürecinde İkinci 100 Günlük Eylem Planını uygulamaya alacak. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda Akhisar’ı ve zeytinciliği ilgilendiren önemli adımlar olduğunu belirterek “Akhisar’ın yararına olan tüm hibelerden ve projelerden üreticilerimizin faydalanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nda dikkat çeken Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında verilecek 30'ar bin liralık hibenin önemli olduğunu ifade eden Alhat, zeytin ve zeytinyağında üretici açısından en önemli konunun ise "üretimin artırılması" olduğunu söyledi. Alhat, bunun için tek formülün KDV indirimi olduğuna dikkat çekerek, zeytinyağının bir taraftan desteklenirken diğer taraftan KDV yükü altında kalmasının da bir çelişki olduğunu belirtti. Alhat “Zeytinyağ yüzde 8 KDV yerine yüzde 1 KDV ile satılsın. Eğer KDV bu orana düşerse yüzde 7 daha ucuz olacak. Bu da vatandaşın sağlıklı bir ürüne daha kolay ulaşması demektir. Sektör rahat bir nefes alır” dedi.