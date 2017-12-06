Alt kata kurtçuklar düşünce acı olay ortaya çıktı!

Bir işyerinin tavanından kurtçukların düşmesi acı olayı ortaya çıkardı. Şüphe üzerine yapılan incelemede bir üst katta ceset bulundu

Olay Afyonkarahisar'ın Milli Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa Başpınar'ın sahip olduğu işyerinin ahşap tavanından kurtçuklar düşmeye başladı. Bunun üzerine şüphelenen Başpınar durumu ev sahibi Abdurahman Güzeltaş'a bildirdi. Güzeltaş da durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı olarak oturan Ayhan Altuntaş'ın kapısını çaldı. Ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine eve çilingir çağrıldı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, 60 yaşındaki Altuntaş'ın cesedi ile karşılaştı.



Kapıların dar olması nedeniyle cesedi evden çıkartamayan ekipler, olay yerine itfaiye çağırarak kapıları kırdı ve cesedi çıkardı.



İşyeri sahibi Mustafa Başpınar, kurtçuklar düşünce şüphelenmeye başladığını belirterek, "Dikkatimi çekti ‘bu kurtçuklar nereden geliyor’ diye. Sonra bir temizlik yaptım, çamaşır suyu, ilaç falan attım. Sonra dikkat ettim 1- 2 daha düşmeye başladı, ev sahibine ‘herhalde bu adam öldü 2- 3 aydır görmüyorum. Karakola git haber ver’ dedim” diye konuştu.



Evsahibi Abdurahman Güzeltaş ise 3 aydır kiracısına ulaşamadığını belirterek, "Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz" dedi.