Alt yapı çalışmalarında feci ölüm

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşeron aracılığıyla yürüttüğü alt yapı çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. Kepçe tarafından açılan kuyuda çalışma yapan Murat Aksan, kenarda biriken toprağın kayması üzerine göçük altında kaldı. Tonlarca toprağın altında kalan Aksan için iş arkadaşları ve itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Aksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Aksan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Kale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.