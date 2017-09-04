Amerikalı şovmen Kuşadası'nda evlendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sevgilisiyle tanıştıkları restoranda evlenen Amerikalı şovmen Ian Coley, emekliliğinden sonra Kuşadası'na yerleşeceğini söyledi

Yirmi yıldan bu yana Türkiye'ye ve Kuşadası'na tatil yapmaya geldiğini söyleyen Ian Coley, Amerika'da öğretmenlik yapan Tanya Pitman ile müdavimi olduğu Murphy's Restoran'da tanıştı. Geçen yıllar içerisinde arkadaşlıklarını ilerleten çift, bu yıl tekrar geldikleri Kuşadası'nda evlenmeye karar verdi. Tanıştıkları restoranda evlenmek isteyen çift, Kuşadası Belediyesi'ne başvurarak, evraklarını teslim etti. Nikah memurunun karşısına çıkan Coley ile Pitman'a restoran çalışanları Kerem Okur ve Muhammed Sönmez şahitlik yaptı. Nikah sonrası pasta kesen çift bu mutluluklarını restoranın diğer müşterileriyle de paylaştı. Nikah memuru, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı adına çifte iki kahve fincanı hediye etti. Coley çifti çok mutlu olduklarını belirterek "Türkiye'de Kuşadası'nı çok seviyoruz. Çünkü burada birbirimizi tanıdık, sevdik ve evlendik. Emekli olduğumuzda da Kuşadası'na yerleşmeyi düşünüyoruz" dedi.

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