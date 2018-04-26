Anadolu yerel basını Marmaris'te buluşuyor

Marmaris Belediyesi’nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği “Anadolu Medya Buluşması” isimli yerel medya çalıştayı için 38 kentten 400’e yakın gazeteci bir araya geliyor. 3 gün sürecek etkinliğin Pazar günkü bölümünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Anadolu basın temsilcilerinin sorularını cevaplandıracak

Marmaris Belediyesi, yerel basının artan öneminden yola çıkarak Anadolu medyasının sorunlarının da masaya yatırılacağı bir medya çalıştayı düzenliyor. Marmaris, bu önemli etkinlik nedeniyle hafta sonu 38 kentten 400’e yakın gazeteciyi ağırlayacak. Ülkemizin ve Avrupa’nın gözde turizm merkezi Marmaris, yerel basına yapacağı evsahipliğine büyük önem veriyor. Sentido Orka Lotus Beach Otel’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Medya Buluşması, hem yerel basın çalışanlarının biraraya gelmesi, hem de sorunlarına birlikte çözüm arayışları için atılan önemli bir adım olacak.



KILIÇDAROĞLU ANADOLU BASINININ KARŞISINDA



Gazeteciler, 2 gün sürecek çalıştayın yanısıra düzenlenecek gezi programıyla Marmaris’in eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı bulacak. Çalıştay için çok sayıda milletvekili de Marmaris’te olacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Komisyonu Başkanı Tuncay Özkan başta olmak üzere Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Yakup Akkaya, Utku Çakırözer, Muğla milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ’ın ile eski milletvekili Metin Işık Anadolu yerel basınıyla toplantılara katılacak, sorularını cevaplandıracak. Pazar günü ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yapılan yerel basın çalıştayının konuğu olarak basın mensuplarının karşısına çıkacak. Saat 13.30 – 15.00 arasında farklı bölgelerden yerel gazetecilerin sorularına canlı yayında cevap verecek.

Pazar günü 09.00 – 16.00 arasında Çalıştay programının tamamı yerel ve ulusal kanallara canlı yayınla ulaşacak (TÜRKSAT / Frekans: 11.623 Mhz / Polarizasyon: Horizantal / Sembol Rate: 3.700 / Fec: 5/6).

ANADOLU MEDYASININ SORUNLARI MASAYA YATIRILACAK



Anadolu Medya Çalıştayı’nda basında sendikacılık, radyo tv yayıncılığı ve denetimi, Anadolu basınının sorunları, televizyon ve internet gazeteciliği, basın kanunu ve medyanın sorunlarına yönelik konuları masaya yatırılacak.



TÜRKİYE MARMARİS’TE BULUŞUYOR



Etkinliğe Adana, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manavgat, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Zonguldak’tan gazeteciler cemiyeti yöneticileri ile yerel medya çalışanları katılıyor.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR; “BASIN BULUŞMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR”



Etkinliğe evsahipliği yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Anadolu’nun dört bir yanından 400’e yakın gazeteciyi ağırlamanın kendileri için onur kaynağı olduğunu söyledi. Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm milletvekillerine bu önemli organizasyona verdikleri destek ve değer için minnet borçlu olduklarını dile getiren Acar, “Anadolu medyasının tüm sorunlarının konuşulacağı bu etkinlikte aynı zamanda yerel gazeteciler Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na merak ettikleri konular hakkında sorular da yöneltme fırsatı yakalayacak. Marmaris yaşayanları olarak gazeteci dostlarımızı ağırlamaya hazırız. Bu organizasyona destek veren Marmaris basın ailesine de içten teşekkür ederim. Bu ilk çalışmamızda başarılı olursak her yıl geleneksel olarak tüm Anadolu basını temsilcilerini burada ağırlamaya ve mesleki konularını görüşmeleri için evsahipliği yapmaya istekliyiz” diye konuştu.