TAZMİNATI KOMİK BULDU, İTİRAZ EDECEK

'PARİS'TE PATLASAYDIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Haber Kaynağı: DHA

Ankara Garı'nda geçen yıl 103 kişinin öldüğü, 400'e yakın kişinin yaralandığı patlamanın birinci yıl dönümünde mağdurlar hala olayın etkisinden kurtulamadı. Yaralı kurtulanlardan Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi İlkokulu'nda görevli öğretmen evli ve 2 çocuk annesi Ayben Atabey, 1 yıl geçmesine rağmen saldırının izlerini üstünden atamadı. 6 ay boyunca yattığı yerden kalkamayan Atabey, çok sevdiği okulunda ve öğrencilerinden de uzak kaldı.Yeni eğitim sezonunda görevine başlayan Atabey, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Saldırının üzerinden geçen sürede psikolojik olarak destek aldığını anlatan Atabey, "Hala destek alıyorum. Düzenli terapilere gidiyorum. İlaç kullanıyorum. Vücuduma giren 6 bilyeden 4 tanesi çıkarıldı ama 2 tanesi hala vücudumda duruyor. Saldırının izlerini ömrüm boyunca taşıyacağım. Kasığımda olan bilyelerin çıkarılması çok riskli bulundu. Doktorlar 'vücudunda ikinci bir patlama yaşanır' dediler. 1 saatten fazla ayakta duramıyorum, işlerimi yapamıyorum" diye konuştu.Hem maddi hem manevi olarak geçen sürede çok yıprandığını anlatan Atabey, Ankara Valiliği'nin kendisi için belirlediği 3 bin 900 liralık tazminat tutarını da komik olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:"Patlamadan sonra ruhumuz da parçalandı. Tedavi süresince hiçbir maddi destek sağlanmadı. Diğer terör olaylarında yaralanan, hayatını kaybedenlere gazi, şehit unvanları verildi. Tedavi imkanları verildi. Bize bunların hiçbiri sağlanmadı. Yaralarımızı saracak bir el uzanmadı. Dava için başvuruldu. Fakat bir yıldır herhangi bir dava görülmedi. İlk mahkeme 7 Kasım'da Ankara'da görülecek. Yapan, yaptıran ve ihmali olanlar yargılansın istedik. Dava sadece yapanlar ve yaptıranlar üzerinden yürüdü. Kamu görevlilerin ihmali bulunduğuyla ilgili iddia reddedildi. Maddi- manevi tazminat talebinde bulunduk. 10 gün önce Ankara Valiliği tarafından maddi kaybın karşılanacağı iletildi. Benim için 3 bin 900 lira gibi bir tutar belirlenmiş. Benim işgücü kaybımı kesinlikle karşılamıyor. 3 bin 900 lira çok komik bir para. Bu parayı kabul etmedim, itirazda bulundum."Fransa'nın Paris şehrinde yaşanan patlamayı televizyondan izlediğini anlatan Atabey, "Ankara patlamasından sonra Fransa'nın Paris şehrinde patlama oldu. Televizyondan izledim. Paris patlamasını gördüğüm zaman 'Keşke Paris'te patlasaydım' dedim. Diğer yaralı kurtulan arkadaşlarım da aynı şeyi söyledi. Çünkü oradaki patlamanın ardından oradaki halk, güvenlik güçleri yardıma koştu. Daha insanca bir muamele görebilirdik. Ben yerde 1 saat kaldım, kan kaybettim. Bu çok üzücü, yaralayıcı bir şeydi" dedi.