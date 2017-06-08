Anne ve 2 kızı kazada öldü

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, kamyonetin arkadan çarpmasıyla savrulan otomobil, yoldan çıkarak su dolu azmağa düştü. Kazada, otomobildeki anne ve 2 kızı yaşamlarını yitirdi

Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, Doğanbey- Didim karayolunda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Ali Admış, yönetimindeki 09 YH 056 plakalı kamyonetle, önündeki 18 yaşındaki Merve Yalçınkaya'nın kullandığı 09 SE 991 plakalı otomobili sollamak istedi. Bu sırada kamyonetin çarpmasıyla Yalçınkaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkarak su dolu azmağa uçtu. Ters dönen araçtan çıkamayan sürücü Merve Yalçınkaya ile annesi 40 yaşındaki Hatice Yalçınkaya ve kardeşi 7 yaşındaki Zahide Aleyna Yalçınkaya, boğularak yaşamlarını yitirdi. Diğer araç sürücüsü Ali Admış ile aynı araçta bulunan Hüseyin Admış ve Cennet Admış ise kazayı yara almadan atlattı. Admış'ın kazayı bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Anne ve iki kızının araçtan cesetleri çıkarıldı. Kazayı duyarak gelen, eşi ve iki kızının ölüm haberini alan Adnan Yalçınkaya, sinir krizi geçirdi. Ailenin diğer yakınları da gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası ölenlerin cesetleri, cenaze aracıyla Söke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Ali Admış, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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