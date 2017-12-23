Anne ve babasını öldürdü, intihar etti!

Üniversite sınavına hazırlanan bir genç, kavga ettiği öğretmen anne ve babasını vurduktan sonra intihar etti

Olay Uşak'ta Kemal Öz Mahallesi Güçlü Sokak'ta meydana geldi. Öğretmen olan 52 yaşındaki Murat Metin görev yaptığı yere gitmeyince mesai arkadaşları telefonla Metin'i aradı. Ancak Metin'in telefonlara cevap vermemesi üzerine mesai arkadaşları saat 18.00 gibi Metin'in evine gitti.



Kapıyı çalan kişiler kapı açılmayınca olay yerine polise çağırdı. Polis, çilingir yardımı ile girdikleri evde acı manzara ile karşılaştı.



Polis evde Murat Metin, öğretmen eşi 49 yaşındaki Nadire Metin ve oğulları 18 yaşındaki Fatih Alim Metin'in kanlar içindeki yerde yatarken buldu. Yapılan incelemede üç kişinin de öldüğü belirlendi.



Polisler Fatih Alim Metin'in anne ve babasını tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi. Öğretmen çift ve oğullarının cesetleri morga kaldırıldı.