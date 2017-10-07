Anneannesini boğazından, dayısını başından bıçakladı!

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Koray Türk, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı dayısı 43 yaşındaki Nihat Özkan'ı başından, anneannesi, 76 yaşındaki Dudu Özkan'ı ise boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Dudu Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. K.T. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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