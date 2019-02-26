Anneler Günü faciasında ceza belli oldu

2017'de, Anneler Günü kutlamasına giden yolcuları taşıyan minibüsün devrilmesi nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazayla ilgili, minibüsün sahibine 10 yıl hapis cezası verildi.

Anneler Günü faciasında ceza belli oldu
26 Şubat 2019 Salı 15:27

İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan minibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, minibüsün sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ı 10 yıl hapse çarptırıken, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan beraat etti.

Etiketler; #anneler günü #kaza #Bülent Çetindağ
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