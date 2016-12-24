Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki küçük çocuk yanarak öldü

Kütahya'da annelerinin evde yalnız bıraktığı iki çocuk, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Acı olay Kütahya'da saat 11.00 civarında meydana geldi. Börekçiler Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin birinci katında oturan ve eşinden ayrı yaşayan 28 yaşındaki Döndü Yenilmez gündelik temizlik işi için evinden ayrıldı. Yenilmez çıkarken 3 yaşındaki oğlu Berkay ve 6 yaşındaki oğlu Berat'ı da evde bıraktı ve kapıyı kilitleyerek gitti. İki kardeş evde iken bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Büyüyen yangın yan tarafta bulunan üç eve daha sıçradı. Olayı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, anne Yenilmez de evine geldi. Yangını gören kadın sinir krizi geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra girdikleri evde iki küçük kardeşin cesedi ile karşılaştı. İki kardeşin cesedi otopsi yapılması için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.