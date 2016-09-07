SAHTE KİMLİKLE GECE KULUPLERİNDE ÇALIŞTI



UYUŞTURUCU SONU OLDU



Haber Kaynağı: DHA

Şanlıurfa'dan yıllar önce Adana'ya göç eden Yüksel ailesi, geçimlerini sağlamak için tarlalarda tarım işçiliği yapmaya başladı. İddiaya göre anne Ç.Y., o dönem 13 yaşında olan en küçük kızı Güneş'i para için erkeklere pazarlamaya başladı. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan anne Ç.Y. ile birlikte genç kızın yakın akrabalarının aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı, haklarında 'küçük yaştaki mağdureyi pazarlamak' ve cinsel istismar suçlarından dava açıldı.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirilen Güneş Yüksel, bir süre sonra yurttan kaçıp Antalya'ya gitti. Fiziksel olarak yaşından büyük gösteren Yüksel, Antalya'da sahte kimlikle gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Genç kızın Şanlıurfalı baba tarafı da 'kötü yola düştü' iddiasıyla infaz kararı aldı. Uzun süre Antalya'da gizlenip, gece kulüplerinde çalışan Güneş Yüksel, 18 yaşını doldurduktan sonra Denizli'ye giderek yaşamına burada devam etti.Antalya'da çalışırken uyuşturucu ile tanışan Güneş Yüksel, Denizli'de de madde kullanmayı sürdürdü. İddiaya göre dün vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte eden Güneş Yüksel, arkadaşları tarafından koma halinde hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen genç kız yaşamını yitirdi. Polis, Güneş Yüksel'in Adana'daki babası Abdurrahim Y.'ye ulaşıp, Güneş'in öldüğünü haber verdi. Kızının hastane morgunda tutulduğunu söyleyen görevliler, "Gelin cenazesini teslim alın" dedi. Kızının kötü yola düştüğünü, aşiret içerisinde itibarlarının kalmadığını söyleyen baba Abdurrahim Y., "Benim öyle bir kızım yok. Kimsesizler mezarlığına gömün" diyerek cenazeyi kabul etmedi.15 günlük yasal sürenin ardından aileden başka kimse cenazeyi almaz ise Güneş Yüksel, Denizli'de kimsesizler mezarlığına defnedilecek.