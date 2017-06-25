Annesi hastalığını fark etti, babası hayatını kurtardı

DENİZLİ'de üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Deniz Cem Tali'nin fark edilmeyen böbrek hastalığını, annesi gözündeki değişiklikten fark etti. Babası ise donör olabilmek için 2 aydan daha kısa süre içinde 17 kilo zayıflayıp, ardından bir böbreğini vererek oğlunu hayata bağladı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Deniz Cem Tali, geçen ocak ayında yaşamını yitiren anneannesi Besra Aras'ın cenazesine katılmak için İzmir'e gitti. Cenazede oğlu Deniz Cem Tali'nin gözünde sarılık olduğunu fark eden anne Ayşegül Tali, sarılık ya da başka bir hastalık olabileceği şüphesiyle hastaneye gidip kan tahlili yaptırmasını istedi. Bunun üzerine Deniz Cem Tali, hastaneye giderek kan tahlilini yaptırdı. Yapılan kontrolde Tali'nin kan değerleri çok yüksek çıktı, böbrek hastası olduğu tespit edildi. Doktorlar, Tali'nin hastalığı bir hafta daha geç fark edilseydi komaya girebileceğini söyledi. Bunun üzerine Tali, zaman geçirmeden Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde diyalize girmeye başladı.



OĞLU İÇİN ZAYIFLADI



Yaklaşık 6 ay diyaliz tedavisi gören Tali'ye, nakliyeci olan babası Nazım Tali (46) böbreğini vermek istedi, ancak kilosu engel oldu. Doktorlar, 123 kilo olan Nazım Tali'ye bu kiloyla oğluna böbrek vermesinin mümkün olmadığını kısa süre içinde zayıflaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine oğlunun gözü önünde eriyip gittiğini gören Nazım Tali, diyetisyen kontrolünde 2 aydan daha kısa süre içinde 17 kilo vererek, 123'ten 106 kiloya düştü. Evine koşu bandı alan sürekli spor yapan ve dengeli beslenen Nazım Tali'nin bir böbreği, geçen 14 Haziran'da ameliyatla oğlu Tali'ye nakledildi. Ameliyatın ardından baba ile oğlu sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu oldu.



BABAM BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİ



Deniz Cem Tali, annesi ve babası sayesinde sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Konya'da üniversitede okurken, vefat eden anneannemin cenazesine katılmak için İzmir'e gittim. Orada annem gözümdeki sarılığı fark edince hastaneye gidip, kan testi yaptırması söyledi. Aynı gün kan testini yaptırdım değerler çok yüksek çıktı. Böbrek hastası olduğum ortaya çıktı. O gün hastaneye gitmeseydim Konya'ya dönecektim. Doktorlar, komaya girecek kadar değerlerin yüksek çıktığını söylediler. Benim için hastalığımın ortaya çıkması büyük bir şanstır. Bir süre diyaliz tedavisinin ardından babamın böbreğinin uygun olduğunu öğrendik. Ama yüksek kilosu nedeniyle organ vermesinin mümkün olmadığı söylendi. Babamda benim için 2 ayda 17 kilo verdi, büyük özveri gösterdi, kilo verince organ nakli yapıldı" dedi.



"BABALAR ÇOCUKLARI İÇİN CANINI VERİR"



Nazım Tali ise "Eve koşu bandı aldım, sürekli spor yaptım, diyetisyen kontrolünde böbrek verebilecek kiloya düştüm. Önemli olan oğlumun hayatı. Babalar çocukları için canını verir, ben sadece böbreğimi verdim. Hayatının sağlıklı şekilde devamını sağladım. Oğlum bundan sonra hayatına dikkatli şekilde devam edecek" diye konuştu.



Ameliyatı yapan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Doç. Dr. Murat Özban, "Babanın oldukça ciddi bir kilosu vardı. Organ vermek ve oğluna yeni bir hayat sağlamak için kilo verdi. 17 kilo vererek kendisini riski atmayacak şekilde organ bağışçısı oldu. İki hastamız da sağlığına kavuştu. Bizim yaptığımız ameliyatın dışında babanın azmi çok önemli" dedi.







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