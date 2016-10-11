Haber Kaynağı: DHA

Konacık Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Kadir Topaloğulları, dün akşam geç saatlerde eve geldi. Bir süre sonra yatan Topaloğlu, sabah işe girmek için kalkmayınca annesi, uyandırmak amacıyla odasına girdi. Ancak oğlunun hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Topaloğulları'nın öldüğü tespit edildi. Haber verilmesiyle gelen polisin incelemesi sonrası, vücudunda herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Topaloğulları'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Arkadaşları, Topaloğulları'nın akşam eve alkollü döndüğünü söylerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.