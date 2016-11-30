Annesinin boğazını kesti, 'vahiy geldi' dedi

Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 41 yaşındaki Ahmet Erkan, annesi Münevver Erkan’ı boğazını keserek öldürdü. Jandarma ekiplerince bir akaryakıt istasyonunda başında sarıkla gözaltına alınan Ahmet Erkan'ın “Vahiy geldi, ilahi adalet” dediği bildirildi

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, Bandırma’nın Doğa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik tedavi gördüğü bildirilen Ahmet Erkan, dün akşam saatlerinde geldiği evde birlikte yaşadığı annesi Münevver Erkan ile tartışmaya başladı. Bu sırasında fırsat bulup Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde yaşayan kızını telefonla arayan Münevver Erkan, ”Bu gece beni kesecek” dedi. Bu telefon görüşmesinin ardından Ahmet Erkan, annesinin boğazını keserek öldürdü.



Cinayetin ardından üzerine değiştiren işsiz ve bekar olan Ahmet Erkan, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Aksakal Mahallesi’nde bir arkadaşının çalıştığı Akaryakıt İstasyonu’na gitti. Kadının cesedi ise tartışma sırasında telefon açtığı Karacabey’den gelen kızı tarafından bulundu.



Yürütülen soruşturma sonucu akaryakıt istasyonunda olduğu tespit edilen Ahmet Erkan, polis tarafından gözaltına alındı. Başında sarık ve elinde Kuran-ı Kerim olduğu halde jandarma tarafından gözaltına alınan Ahmet Erkan’ın görevlilere “Vahiy geldi, ilahi adalet” dediği bildirildi.



Münevver Erkan’ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

