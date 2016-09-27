Haber Kaynağı: DHA

Söke'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağındaki görevliler, sokakta buldukları yavru kediyi koruma altına aldı. Barınak personeli, minik kedinin süt ihtiyacını gidermek için yeni yavrulayan köpeğin yanına götürdü. Sessizce köpeği emerek karnını doyuran yavru kedi, yeni annesini bulmuş oldu. Kendi yavrusuyla birlikte kedi yavrusuna da annelik yapan köpek ise onlar beslenene kadar sessizce bekliyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim, Kuşadası ve Söke Koordinatörü Fatih Akketli, yavru kediye annelik eden köpeği gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini ifade ederek, "Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu da hayvan barınağına çok büyük önem veriyor. Buradaki görevli arkadaşlar da son derece hijyenik şartlarda hayvanlara hizmet veriyor. Bu sabah yaptığımız kontrolde ilginç bir durumla karşılaştık. Anne köpek bugün elimize ulaşan yavru bir kediyi emzirdi. Bu olay bizim köpek barınağında gerçekleştiği için büyük bir mutluluk duyduk. İlk defa böyle şeyle karşılaştık. Böyle şeylere ender rastlanıyor. Didim'den Buharkent'e kadar tüm Aydın'a anne şefkatiyle hizmet veren bir belediyemiz var. Bu şefkat ve sevgi buralara kadar geldi" dedi.Veteriner Erdem Onurçelik de, "Ender rastlanan bir konu. Her köpek kabul etmez. Köpeğin kediye annelik etmesi sevindirici" diye konuştu.