Apollon Tapınağı'nı su bastı

Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Milet Antik Kenti'ndeki Apollon Tapınağı'nın doğu bölümü, sular altında kaldı. Suyun dolmasına yol açan kaynağın tespiti için jeofizik uzmanları ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Daire Başkanlığı (ASKİ) ekipleri, teknik inceleme başlattı

Antik dönemin 'kehanet merkezi', 2 bin yıllık Apollon Tapınağı'nın zemininin yarısı su doldu. Her yıl yerli- yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği tapınağın hali, 6 aydır böyleyken, yağışların etkili olmasıyla suyun seviyesi artmaya başladı. Tapınağın doğu bölümü bu haldeyken, diğer yarısı olan batı kısmında olumsuzluğa rastlanmadı. Suyun dolmasına neden olan kaynağın belirlenmesi için jeofizik uzmanları ile ASKİ ekipleri, teknik inceleme başlattı. ASKİ yetkilileri, yapılacak detaylı çalışma sonrası konunun netlik kazacağını belirtti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, konuyla ilgili bilgililerinin olduğunu, çalışmaların ardından gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

TEKNİK RAPORA GÖRE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü yetkilileri de ASKİ'nin, suyun kaynağının ne olduğuna dair tespit çalışması yapıp, rapor iletmesini beklediklerini kaydetti. Uzman hidroloğun veya jeoloğun teknik çalışma yaparak, suyun kaynağını tespit etmesi gerektiğini belirten yetkililerden biri, "Teknik rapor geldiğinde biz de alınacak önlemelere ilişkin çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

DEPREM YÜZÜNDEN ÇATLAK MI OLUŞTU?

Öte yandan yetkililer, antik kentte kazı çalışması yürüten Alman kazı ekibinin, bölgedeki depremde oluşan çatlaktan suyun yer altından yüzeye sızmış olabileceği düşüncesinde olduklarını da belirtti. Deprem çatlağı mı olduğu yoksa bölgedeki su şebekesinde mi kaçak oluştuğunun belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü, henüz nedenin belirlenemediği kaydedildi.