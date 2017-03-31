Arınç'ın kitabı müzayedede alıcı bulmadı ama...

Manisa 'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kitap müzayedesinde satışa çıkarılan 100 kitabın arasında yer alan TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç 'ın 'Baki Kalan' adlı kitabı alıcı bulamadı. 20 TL'ye satışa çıkartılan kitabın, müzayededen sonra gece saatlerinde, İstanbul'dan bir kişiye 50 TL'ye satıldığı belirtildi.



GECE ALICI BULDU

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle araştırmacı yazarlar Mehmet Beşeri, Hakkı Avan, Suat Örs, Ragıp Özcan ve Osman Özbaş tarafından bu yıl kentte, kitap müzayedesinin 3'üncüsü, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlendi. Kitaba ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen müzayede çoğu Manisalı yazarların anı, gezi, biyografi ve otobiyografi kitaplarının yer aldığı 100 eser, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kitapların 5 TL'den 100 TL'ye arasında değişin fiyatlarla satışa çıktığı müzayedeye, vatandaşların ilgisi yoğun olmadı. İlk olarak Sultan Abdülhamit'in 'Siyasi Hatıram' isimli kitabı satışa çıktı. Kitap 15 TL'ye alıcı buldu.TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'Baki Kalan' adlı eseri de satışa çıkarılan 100 kitabın arasında yer aldı. 20 TL'ye satışa çıkartılan Arınç'ın kitabı, ilgi görmedi, satılmadı.Kimsenin artırmaya katılmaması üzerine Mehmet Beşeri, "Bu politika var ya öyle bir şey ki adam şimdi vitrinde olsa 300 liraya 400 liraya giderdi bu kitap. Ben de toplumun nasıl vefasız olduğunu, yükselirken ikbal sahibiyken nasıl milletin peşinde koştuğunu ama alta düştüğünde veya alta düşer gibi göründüğünde milletin nasıl sırt döndüğünü iyi anlatabilmek için bu kitabı bilerek koydum" diye konuştu.Bülent Arınç'ın kitabına, müzayededen sonra gece geç saatlerde İstanbul'dan alıcı çıktı. Kitabın, İstanbul'dan arayan ismi açıklanmayan kişi tarafından 50 liraya satın alındığı öğrenildi.