Aşırı sıcaktan bunalan can dostlarına duş ve dondurma

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde güneş altında 40 dereye yaklaşan sıcaktan bunalan Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ndeki kedi ve köpekler, bakıcılar tarafından duş ve dondurmayla serinletiliyor

Hava sıcaklığının gölgede 32 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranın yüzde 55'e ulaşmasıyla hissedilen sıcaklık 40 dereceye kadar yaklaştı. Fethiye Belediyesi Havyan Bakım Merkezi'ndeki 200 kedi ve köpek de aşırı sıcaktan olumsuz etkilendi. Bunalan hayvanlar, bakıcılar tarafından leğenlerde duşa sokularak serinletildi. Barınak içi ve çevresi öğlen saatlerinde sürekli yıkanırken, hayvanların suya ilgisi, ilçedeki aşırı sıcakları gözler önüne serdi.Barınağı ziyaret edenler ise yanlarında getirdikleri dondurmaların köpeklere verilmesini istedi. Külahta verilen az miktardaki dondurma, yavru köpekler tarafından hızla tüketildi. Ziyaretçiler yavru köpeklerin dondurma yemesini ilgiyle izledi. Merkezi ziyaret eden serbest tercüman Melisa Copeland, ilçede aşırı sıcaklarla mücadele ettiklerini söyledi. Sıcakların bunaltıcı derecelere ulaştığını anlatan Copeland, "İnsanlar evden çıkmamaya gayret ediyor. Kendimizi serinletmenin yollarını buluyoruz. Sıcakla bir şekilde mücadele edebiliyoruz. Ama hayvanlar için aynı şey geçerli değil. Böyle serinleme yollarını görünce bizim de hoşumuza gidiyor. Ben birçok barınak gördüm. İçlerinde en iyisinin burası olduğunu söyleyebilirim" dedi.Fethiye'de son günlerde aşırı sıcakların etkili olduğunu belirten Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi veterineri Hüseyin Canğara ise bu durumun hayvanları strese soktuğunu kaydetti. Hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için çalıştıklarını aktaran Canğara, kedi köpeklerin serin tutulması için yaz boyunca serinletme uygulamaları yapacaklarını belirtti.Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi veterineri Nasul Meltem de evcil ve sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşlara uyarılarda bulundu. Hayvanların güneş altında kalmaması gerektiğini vurgulayan Meltem, "Güneş çarpmaları hayvanlarda ölümlere yol açabiliyor. Güneşte kalan hayvanlarda kusma ve ishal görülüyor. Bu nedenle aşırı su içen hayvanlarda su zehirlenmeleri riski de var. Onun dışında ev ve dükkanlarımızın önüne bir kap su koymak çok önemli. Hava çok sıcak ve çok fazla su ihtiyaçları oluyor" diye konuştu.