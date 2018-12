Asırlık nine hayatını kaybetti

Turgutlu'da yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetlerine katılan "asırlık çınarlar" arasında yer alan Ayşe Karabüber, 114 yaşında yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 114 yaşındaki Ayşe Karabüber'in bir asrı geçen yaşamı sona erdi. Geçen hafta soğuk algınlığı teşhisiyle Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 24 Haziran 1904 doğumlu Karabüber, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ayşe Karabüber'in yeğeni Veyse Çakır, yaptığı açıklamada, Ayşe nineyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını, cenazesinin ikindi namazı sonrası Kütahya'nın Simav ilçesi Yaykın köyünde defnedileceğini belirtti. Her seçimde yaşına aldırmadan sandığa gidip oy kullanmaya özen gösteren Karabüber, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası demokrasi nöbetinin tutulduğu Turgutlu 50. Yıl Alanı'na tekerlekli sandalyesiyle gelerek, nöbete katılmıştı.