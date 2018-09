Asker arkadaşları 34 yıl sonra buluştu

Kütahya'da 34 yıl önce askerliğini yapan 37 kişi, hem hatıralarını tazelemek, hem de görev yaptıkları Hava Er Eğitim Tugayını ziyaret etmek için kente geldi

Adana, İstanbul, İzmir, Erzincan, Kahramanmaraş ve Konya gibi illerden sosyal medya aracılığıyla haberleşerek bir araya gelen 37 arkadaş, terhislerinden 34 yıl sonra Kütahya'ya geldi.

Gruptan Rızvan Kılıç, yaptığı açıklamada, geçen 34 yılın ardından yeniden Kütahya'da olmaktan ve arkadaşları ile bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.

Askerlik görevini yaptıkları tugayda hatıralarını tazeleyerek hasret giderdiklerini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada iletişime geçtiğimiz asker arkadaşlarımızla Kütahya'da toplanmaya karar verdik. Burada anılarımızı yad ettiğimiz gibi, bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak her zaman ülkemizin yanında olduğumuzu da belirtmek istedik. Bizler grup üyeleri olarak 60'lı yaşlarda olsak da her zaman ülkemizin ve askerlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her birimizin torunları bile askere gidiyor. Biz de ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak adına her daim askerlerimizin yanındayız. Çünkü biz ülkemizi ve insanımızı çok seviyoruz."

Gün boyu kenti gezeceklerini de kaydeden Kılıç, yarın da görev yaptıkları Hava Er Eğitim Tugayını ziyaret edeceklerini de sözlerine ekledi.