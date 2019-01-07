Astsubay Eyüp Yılmaz hatırasına 6 bin fidan

22 Ekim 2018 tarihinde Denizli'de geçirdiği trafik kazasında 32 yaşında hayatını kaybeden Astsubay Eyüp Yılmaz adına ailesi ve sevenleri Ege Orman Vakfı ile işbirliği yaparak 6 bin fidanlık hatıra ormanı tesis etti. Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahasında oluşturulan ormanı ziyaret eden merhumun eşi Tuğçe Yılmaz, annesi Nurten Yılmaz, ailesi ve arkadaşları fidanları gözyaşları içinde Eyüp Yılmaz anısına dikti.

Astsubay Eyüp Yılmaz hatırasına 6 bin fidan
07 Ocak 2019 Pazartesi 11:38

Bornova-Naldöken ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, "Yitirdiklerimizi fidanlarda yaşatma düşüncemize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Eyüp Yılmaz burada altı bin fidanda yaşayacak" dedi.

Eyüp Yılmaz'ın eşi Tuğçe Yılmaz, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bir ölüp bin dirilmek bu olsa gerek. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi. Duygusal anların yaşandığı törende Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol, günün anısına Yılmaz Ailesi'ne plaket takdim etti. Fidanlar merhum Eyüp Yılmaz anısına toprakla buluşturuldu.

Etiketler; #astsubay #Eyüp Yılmaz
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